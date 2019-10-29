22 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين جراء انهيار أرضي في الكاميرون

ذكر التلفزيون الرسمي أن فرقا للإنقاذ في الكاميرون تنبش ركام منازل لحقت بها أضرار بحثا عن ناجين اليوم الثلاثاء بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة وتسبب في مقتل 22 شخصا على الأقل.

وتبحث الشرطة عن عشرات آخرين تلقت بلاغات بأنهم في عداد المفقودين في بلدة بافوسام بالمناطق المرتفعة في غرب البلاد على بعد نحو 200 كيلو متر شمالي مدينة دوالا الساحلية الرئيسية في الكاميرون.

وقال أواه فونكا أوجوستين، حاكم منطقة الغرب للتلفزيون الرسمي “واضح أننا سنطلب من سكان هذه المنطقة مغادرتها لأنها خطرة للغاية بالفعل”.

واستمر سقوط أمطار غزيرة بعد انتهاء الموسم المطير في وسط أفريقيا مما أدى لفيضانات شديدة تسببت في نزوح زهاء 30 ألف شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة للكاميرون.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأسبوع الماضي إن أمطارا غزيرة بشكل استثنائي في جنوب السودان ألحقت أضرارا بالغة بالمراكز الصحية والطرق وزادت من صعوبة حصول نحو مليون شخص على الطعام ومياه الشرب.

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