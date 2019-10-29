قطع عدد من الطرقات في بيروت احتجاجاً على استقالة الحريري

ذكرت قناة “الجديد” المحلية أن محتجين من مناصري “تيار المستقبل” قاموا بقطع طريق المزرعة في بيروت بالكامل وكذلك طريق البربير، وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا احتجاجاً على استقالة رئيس الحكومة.

من جهة أخرى، اعتصم عدد كبير من مناصري “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه وزير الخارجية جبران باسيل أمام قصر عدل في زحلة شرق لبنان، دعماً للرئيس اللبناني العماد ميشال عون في حربه على الفساد ، حاملين الأعلام اللبنانية، وهاتفين باسم الرئيس.

وعلى النقيض، أعرب المعتصمون في الساحات في بيروت وباقي المناطق اللبنانية عن فرحتهم باستقالة الحريري، وأعلنوا عن بقائهم في الشارع حتى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد واسقاط الحكومة.

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