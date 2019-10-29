الاتحاد الأوروبي يعلن موافقة أعضائه على تمديد مهلة خروج بريطانيا

أعلن دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، على “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن زعماء دول التكتل وافقوا رسميا على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل حتى نهاية يناير المقبل.

وكتب السياسي البولندي:”إلى أصدقائي البريطانيين.. من فضلكم استغلوا هذا الوقت على أفضل نحو ممكن”.

كانت الدول المتبقية في التكتل (27 دولة) وافقت أمس الإثنين من حيث المبدأ على التمديد حتى 31 يناير المقبل وذلك خلال لقاء لسفراء الدول الأعضاء.

وفي حال أمكن التصديق على اتفاق الخروج قبل الموعد المشار إليه، فإن من الممكن أن تخرج بريطانيا من التكتل قبل موعد انتهاء المهلة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى بالأساس إلى خروج بلاده في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري ” تحت أي ظرف”، لكنه مُني بهزائم متعددة في جلسات التصويت التي أجراها برلمان بلاده. وتستبعد بروكسل إجراء مزيد من المفاوضات حول اتفاق الخروج، ودعت الدول الأعضاء في التكتل بريطانيا إلى التصرف ” بطريقة بناءة ومسئولة” خلال فترة التمديد.

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