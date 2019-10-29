عقب استقالة الحريري…الشارع يحتفل ويؤكد عزمه المضي قدما

بيروت-العنوان

غمر الشعور بنشوة الانتصار المتظاهرين على امتداد لبنان بعدما اعتبروا أن صمودهم لنحو أسبوعين في الشارع أثمر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، فاحتفلوا برقصات الدبكة التقليدية والمواكب السيارة وتوزيع الحلوى، لكن بعضهم يؤكد أن المعركة لم تنته بعد.

وأعلن الحريري الثلاثاء في كلمة مقتضبة استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، بعد حراك شعبي غير مسبوق بدأ في 17 أكتوبر، أكد خلاله المتظاهرون على مطلب استقالة الحكومة، مع التشديد على أن احتجاجهم يطال كافة الطبقة السياسية.

وفي طرابلس التي تعدّ خزان جمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، احتفل المتظاهرون في ساحة النور كما في ضواحي هذه المدينة الواقعة في شمال لبنان، بالاستقالة معتبرين أنها انتصار كبير سجلته ثورتهم.

وجابت المواكب السّيارة أحياء المدينة داعيةً الناس للنزول إلى الشارع، لاسيما جمهور الحريري للانضمام إلى ثورتهم.

كما تبادل المتظاهرون التهاني ووزعوا الحلوى والقهوة والذرة على بعضهم البعض وهم يرفقونها بكلمة “مبروك”.

وأشاد البعض بخطوة الحريري على اعتبار أنه استجاب لمطالب الشعب. وقام رجل كبيرٌ في السن بإلقاء التحية على أصدقائه مهنئًا بالقول: “لقد فعلها سعد الحريري وهزم حزب الله ورفع عنه الغطاء باستقالته”.

ورفعت ثلاث فتيات لافتة كتب عليها “شكراً سعد الحريري” و”المناصب تأتي وتذهب المهم كرامة وسلامة الوطن”، في إشارة إلى جملة كان الحريري قالها أثناء إعلان استقالته.

وإلى جانب المظاهر الاحتفالية، واصل المتظاهرون برفع لافتات داعمة للثورة. وارتفعت الهتافات المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووزّع شباب بالونات بلون العلم اللبناني على الأطفال في ساحة النور، وتولى آخرون مهمة الرسم على الوجه لعبارات “الثورة” وأرزة لبنان على وقع الأغاني الوطنية.

المصدر-وكالات

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