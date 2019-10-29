الحريرى: أتمنى خروج لبنان من المأزق الراهن

أعرب رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى، عن ارتياحه الشخصى للخطوة التى أقدم عليها فى وقت سابق اليوم بتقديم استقالة الحكومة، بما يحقق صالح الشعب، آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذى يمر به.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب أدلى به الحريرى، لدى وصوله إلى مقر إقامته فى بيت الوسط بالعاصمة بيروت، حيث قام باستقبال مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسؤولى “تيار المستقبل” الذى يتزعمه الحريرى، إلى جانب مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال الحريرى: “أتمنى من الله أن ينجى لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبنانى”.

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