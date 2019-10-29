واتس اب تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

أعلن تطبيق “واتس اب” للمراسلة الذي تملكه فيسبوك الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة “أن أس أو” الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس

وكانت “واتس اب” أعلنت في مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات على واتس على الهواتف الذكية.

وقال مدير “واتس اب” ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أميركية الثلاثاء “بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم”.

واتهم شركة “أن أس أو” بأنها استهدفت “مئة شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان وصحـفيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم”.

وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق “واتس اب” الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.



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