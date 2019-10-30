باشاغا: مطار معيتيقة ليس به أي وجود عسكري

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا تشكيل لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون مطار معيتيقة مدنيا دون وجود أي مظهر عسكري، مشيرا إلى تعاونهما مع البعثة الأممية، وقال: «تأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي وجود عسكري».

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق، الثلاثاء، للإعلان عن إعادة افتتاح المطار، أن وزارة الداخلية ساعية في إعادة الحركة داخل مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وشدد الوزير على أن «المطار مرفق حيوي مهم يقدم خدمة لكل الليبيين باعتباره المنفذ الدولي الأكثر استخداما في المنطقة الغربية».

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