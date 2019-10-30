مئات الهزات الارتدادية تضرب جنوب الفلبين بعد زلزال بقوة 6ر6 درجة

تسببت مئات من الهزات الارتدادية في جعل السكان على أهبة الاستعداد، اليوم الأربعاء، بالمناطق المتضررة من زلزال بقوة 6ر6 درجة ضرب جنوبي الفلبين أمس، في الوقت الذي هرعت فيه السلطات لتوفير إمدادات الإغاثة وفحص سلامة البنية التحتية المتضررة.

وذكرت هيئات الإغاثة في البلاد، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حفتهم في الزلزال الذي بلغت قوته 6ر6 درجة، والذي هز عدة مناطق في مينداناو جنوبي البلاد، الثلاثاء، وهو الثاني الذي يضرب المنطقة نفسها خلال أسبوعين فقط.

وأصيب نحو 400 شخص جراء ذلك الزلزال الذي وقع بعد ساعات من فتح معظم المدارس والمكاتب والمؤسسات التجارية في الصباح.

ونزح أكثر من ثمانية آلاف شخص جراء الزلزال، حسب الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث.

وظلت المدارس مغلقة في أكثر من 100 بلدية في مينداناو، في حين استأنفت بعض المكاتب الحكومية والتجارية عملها اليوم، الأربعاء.

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