وزير الدفاع اللبناني: استقالة الحريري لم تكن متوقعة

قال وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، إن إستقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، لم تكن متوقعة، مضيفًا “إن ما فعله رئيس الوزراء جاء بحسب الدستور” .

وقال بو صعب لقناة “سي إن إن” الأمريكية، عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، “قام رئيس الوزراء بهذا الأمر بشكل غير متوقع، ودون التنسيق مع الكتل المختلفة التي تشكل الأغلبية التي ستقوم بتعيين رئيس وزراء جديد… ما فعله رئيس الوزراء جاء بحسب الدستور لقد احترم الدستور في لبنان… ووفق الدستور هذه الاستقالة رسمية… وجاء هذا بعد مظاهرات طويلة في الشوارع، حيث كان لدى الناس الحق في الاحتجاج والتحدث والتعبير عن آرائهم”.

وأضاف الوزير، “الرئيس ميشال عون سيدعو جميع الوزراء إلى أداء مهامهم في حكومة تصريف أعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة”.

لكن الوزير لفت إلى أن حكومة تصريف الأعمال السابقة استمرت لمدة 9 أشهر، محذرًا من أن يتكرر مثل هذا الوضع مرة ثانية، “آمل ألا يكون هذا الوضع الآن كالسابق الذي استمر 9 أشهر، وآمل أن نتحرك نحو عملية أسرع”.

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