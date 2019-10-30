أردوغان يواصل وعود الرفاهية ومواطنوه يعانون معيشة صعبة.. التضخم الشعبي عنوان جديد لمعاناة الأتراك

كعادته واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إغداق شعبه بوعود الرفاهية، واليوم الأربعاء، وأمام كتلته البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه، عدد أردوغان إنجازاته خلال فترة حكمه التي امتدت 16 سنة، لكن على الضفة الأخرى يبدو الوضع الراهن مغايرًا تمامًا لتلك الصور الوردية التي تسوقها خطبه وإعلامه الموالي، فغالبية المواطنين يعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة، ويدلل على ذلك المواطن التركي البسيط الباحث عن قوته، وأسئلته التي لا تتوقف عن أسعار السلع الأساسية التي لا غنى غنها؟ وما الذي ينتظرها؟ وهل هناك انفراجة تقول إنها ستتراجع أو على الأقل ثبابتها؟ ثم هو نفسه يعود ليسخر قائلًا: منذ متي عادت الأسعار للانخفاض عقب ارتفاعها؟

علامات استفهام ترتسم على وجوه غالبية الأتراك المقبلون على شتاء قارس تلتهم التدفئة خلاله ثلث دخولهم الثابتة والتي لاتبرح مكانها، وسط حالة من التشاؤم شواهدها تقول إن الأسوأ لم يأت بعد، والأسباب في ذلك عديدة يأتي على رأسها فشل السياسات التي ينتهجها أردوغان وصهره بيرات البيراك وزير المالية والخزانة في حكومته “غير الرشيدة”.

فالعام الحالي الذي يقترب من الانتهاء شهد زيادة بلغت 16.2% في أسعار الخبز والدقيق ومشتقاته ونحو 33.4% ارتفعت أسعار البيض والألبان ومنتجاتها، ورغم أن أسعار اللحوم والأسماك لم ترتفع بأكثر من 5% ، إلا أنها في الأصل مرتفعة، لا يقدر عليها سوى المقتدرين، وبالتالي فهي بعيدة عن موائد السواد الأعظم من المواطنين، حتى هذا النوع من السمك الذي تشتهر به البلدان المطلة على البحر الأسود ومنها تركيا، ولقب بغذاء الفقراء، إنه الهامسي حيث يسمي في عموم الأناضول، بات هو الآخر يثقل كاهل ميزانيات ربات البيوت، وبالكاد أصبح يطل عليهن مرة واحدة في أسبوعين.

كما ارتفعت أسعار الفاكهة في المقابل جنحت أسعار الخضراوات إلي بعيد فارتفاعها وصل إلى 68.2 %، أما الفاكهة فتكاد تتضاعف إذ ارتفعت بنحو 78.7%، وزادت أسعار السمن النباتي والزيوت بنحو 15% مقارنة بالعام السابق، ومعها ارتفعت أسعار البقوليات حوالي 10.4%، في حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأخرى بنحو 41.%.

في السياق ذاته وخلال دراسته التي أعدها بعنوان “التضخم الشعبي” قال اتحاد نقابات العاملين بالقطاع العام التركي إن شهر أكتوبر الحالي الذي يفترض أنه شهر الأعياد وفيه تحتفل البلاد بعيد جمهوريتها، شهد زيادة بنسبة 36.9% في النفقات على الغذاء، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى أرتفاع أسعار 77 سلعة غذائية وخلال الشهر عينه ارتفع المنفق على البيض والألبان ومنتجاتها بنحو 3.1%، كما سجلت السمن النباتي الصلبة والسائلة زيادة بنحو 2% والفاكهة بنحو 12.7% بجانب ارتفاع نفقات الخضراوات بنحو 17.5% مقارنة بشهر سبتمبر.

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