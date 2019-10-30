مئات الهزات الارتدادية تضرب جنوب الفلبين بعد زلزال بقوة 6.6 درجة

تسببت مئات من الهزات الارتدادية في جعل السكان على أهبة الاستعداد اليوم الأربعاء، بالمناطق المتضررة من زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب جنوبي الفلبين أمس، في الوقت الذي هرعت فيه السلطات لتوفير إمدادات الإغاثة وفحص سلامة البنية التحتية المتضررة.

وذكرت هيئات الإغاثة في البلاد أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حفتهم في الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة والذي هز عدة مناطق في مينداناو جنوبي البلاد، الثلاثاء، وهو الثاني الذي يضرب المنطقة نفسها خلال أسبوعين فقط.

وأصيب نحو 400 شخص جراء ذلك الزلزال الذي وقع بعد ساعات من فتح معظم المدارس والمكاتب والمؤسسات التجارية في الصباح.

ومنذ ذلك الحين، سجل المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني أكثر من 270 هزة ارتدادية، وقد بلغت قوة أقوى هزة ارتدادية 6.1 درجة.

وقد نزح أكثر من ثمانية آلاف شخص جراء الزلزال، حسب الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث. وظلت المدارس مغلقة في أكثر من 100 بلدية في مينداناو، في حين استأنفت بعض المكاتب الحكومية والتجارية عملها اليوم الأربعاء، وجرى استعادة الكهرباء في معظم المناطق المتضررة من الزلزال. وقد ضرب الزلزال الذي وقع أمس نفس المناطق التي تعرضت لزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في 16 اكتوبر الجاري، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 215 آخرين. وقال المعهد الفلبيني “يتعين أن يلتزم المواطنون بالحذر من المباني التي تبدو ضعيفة أو بها دلالات على وجود أضرار ناجمة عن الزلزالين، حيث أنها معرضة لمزيد من الاضرار بسبب الزلازل المتعاقبة”. وأضاف “يجب عدم الرجوع للمباني المتضررة إلا بعد أن يجيز مهندسون مدنيون سلامتها”. يشار إلى أن الفلبين تقع في الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث يقع نحو 90% من الزلازل في العالم.

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