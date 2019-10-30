مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال حفل بولاية كاليفورنيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار خلال حفل أقيم بمناسبة “عيد الهلع” بولاية كاليفورنيا

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، إنه تم إطلاق النار على عشرات الأشخاص في منزل ليلة الثلاثاء وفقا لسبوتنيك.

​وتابعت الإدارة “تلقت فرق الإطفاء أنباء عن إطلاق نار في منزل في كتلة 2700 من الشارع السابع في الساعة 10:44 مساء، واستجابت على الفور للاستغاثة”.

وبحسب الشرطة، “اثنان من المشتبه بهم كانوا ملثمين أطلقوا النار على ما قال الجيران إنه حفلة عيد الهالوين كانت تجري في المنزل”.

ولفتت الشرطة إلى أن 12 شخصا كانوا في المنزل أثناء واقعة إطلاق النار وأن 3 منهم قتلوا بينما أصيب الآخرون، ولفتت إلى أنه تم نقل 9 من المصابين إلى مستشفيات المنطقة المحلية.

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