فالفيردي يتغنى بميسي: أحيانا يفعل أشياء لا أراها

سجل ليونيل ميسي مرتين، وأرسل تمريرتين حاسمتين. عاد لهوايته المفضلة.

ولم يكن لمدربه إرنستو فالفيردي هما سوى الإشادة به في المؤتمر الصحفي بالقول:”ماذا يمكن أن يقال عنه؟ لقد نفد مني الكلام. نعلم دائما أنه سيتألق، مهما كانت صعوبة المباراة. موهبته لا تقارن بأي شيء، كلما يلمس الكرة يقوم بشيء استثنائي. فقط لا أعلم ماذا أقول. يقترب من مستواه الأفضل منذ لحقت به الإصابة، حين يحصل ميسي على الكرة سيَحدُث ضرر للمنافس”.

واستمر فالفيردي “لديه تلك الموهبة التي لا يمتلكها أحد، يهرب من الجميع، ولا يتوقف الأمر على أدائه الفردي، لكنه يفعل أشياء لا يراها أحد. يحدث ذلك لي أحيانا، يفعل أشياء لا يراها حتى الجمهور، يتحسن كل يوم”.

أحد المستفيدين بسحر ميسي لم يفوت الفرصة للثناء على قائد الأرجنتين، فتمريرة نجم برشلونة منحت أرتورو فيدال هدفا من الخماسية.

وقال فيدال بعد المباراة خلال حواره مع قناة Movistar Plus:”يكمن الفارق حين يقدم ميسي أفضل مستوى. يشعر الفريق بذلك عندما يكون متوهجا. نراه يوميا، يدهشنا يوميا. ميسي من كوكب آخر. لا أجد كلمات لأتحدث عنه، عليك فقط الاستفادة مما يفعله”.

ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي من الدوري، عزز تصدر برشلونة للبطولة برصيد 22 نقطة.

ويحل برشلونة ضيفا على ليفانتي يوم السبت المقبل في الجولة 11 من الدوري.

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