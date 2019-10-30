التحذير من إستخدام أكياس البلاستيك السوداء

إيوان ليبيا – وكالات :

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس الثلاثاء من إستخدام الاكياس البلاستيكية وخاصة سوداء اللون التي يتم تصنيعها من إعادة تدوير مخلفات القمامة ومن البولي إثيلين.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الأكياس البلاستيكية لها أضرار بيئية وصحية لاحتوائها على مواد كيميائية وخاصة عند تغليف اللحوم والأغذية الساخنة.

وأشار المركز إلى أن الأكياس البلاستيكية تحتوي على مادة الدايوكسين المسبب الأساسي للسرطان ومشاكل صحية أخري مثل الزهايمر والضعف الجنسي وفقدان الخصوبة واعتلال نبضات القلب وأمراض الكبد والرئة.

مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية نبّه إلى أن خطورة إستخدام الأكياس البلاستيكية لأنه يعاد تدويرها من أنواع من بلاستيك غير آمن،داعياً إلى إستخدام حقائب قماش أو من أي مواد آمنة على الصحة والبيئة.

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