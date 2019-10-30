ماركيزيو يتعرض لسطو مسلح مع زوجته

وذكرت جريدة جازيتا ديللو سبورت يوم الأربعاء أن ليل الثلاثاء شهد تعرض الدولي الإيطالي السابق للسطو من قبل 4 مسلحين.

وكان ماركيزيو يتواجد في منزله بتورينو رفقة زوجته في هذا الوقت.

وأجبر المسلحون ماركيزيو على تسليم الأموال والمجوهرات التي كانت بالمنزل.

وأفاد التقرير أن اللصوص حذروا ماركيزيو من الاتصال بالشرطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا وتحاول حاليا تفريغ كاميرات المراقبة في محاولة لتحديد اللصوص.

مطلع أكتوبر الجاري أعلن ماركيزيو اعتزال كرة القدم بعد صراع طويل مع الإصابات.

لم يجد كلاوديو حلا سوى اعتزال كرة القدم، لم تعد قدماه قادرتين على الركض فوق العشب الأخضر ليقرر مغادرة الملعب وهو في سن الـ33.

قال لاعب الوسط السابق ليوفنتوس وإمبولي وزينيت سان بطرسبرج:”وعدت الطفل الذي كان حلمه أن يكون لاعب كرة قدم. كدت أواصل اللعب إلى أن شعرت بصعوبة دخول الملعب. لم أعد قادرا على الوفاء بوعدي، لهذا أفضل التوقف. لذا، شكرا للحلم، منحتني القوة، النجاح والبهجة”.

إصابة في الركبة أجبرت ماركيزيو على المشاركة في 15 مباراة فقط مع زينيت في الموسم الماضي.

منذ موسم 2015-2016 ويعاني ماركيزيو من إصابة في الركبة لم يتعاف منها نهائيا، لينضم إلى قائمة طويلة من النجوم أجبرتهم الإصابة على الجلوس في مقاعد المتفرجين مثل ماركو فان باستن وجاست فونتين وإيمانويل بوتي وبيير لويجي كازيراجي.

وارتدى ماركيزيو شعار يوفنتوس منذ نعومة أظافره إلى 2018.

وتوج مع الفريق بـ15 لقبا وفاز في الموسم الماضي بالدوري الروسي.

ودافع ماركيزيو عن قميص إيطاليا في 55 مباراة وشارك مع الفريق في كأس العالم 2010 و2014 ويورو 2012 التي خسرها في النهائي أمام إسبانيا.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا