تقرير: فيراتي جدد عقده مع باريس سان جيرمان

وقال “راديو مونت كارلو” الفرنسي إن الدولي الإيطالي مدد تعاقده مع بي إس جي لثلاث سنوات إذ ينتهي عقده الحالي في صيف 2021.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى الفريق العاصمي في 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي دون أن يلعب أي مباراة في الدوري الإيطالي.

وارتبط اسم لاعب الأتزوري بالانتقال إلى يوفنتوس وريال مدريد في السنوات الماضية، ولكن يبدو أنه فضل البقاء بين جدران حديقة الأمراء.

ولعب فيراتي 36 مباراة دولية مع أبطال العالم 2006، سجل خلالها 3 أهداف.

ومع باريس لعب الموسم الجاري 13 مباراة من أصل 290 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 9 أهداف وصنع 48.

وخلال 7 سنوات توج بستة ألقاب دوري فرنسي، و5 في كأس الرابطة، و4 كأس فرنسا، و7 سوبر محلي.

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