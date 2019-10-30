مقتل 12 جنديا في النيجر على أيدي إرهابيين يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام

قال مسئول حكومي اليوم الأربعاء إن 12 جنديا على الأقل قتلوا على أيدي مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام الإرهابية في جنوب النيجر.

وصرح عيسى الأمين، حاكم منطقة ديفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عدة جنود آخرين أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع في ساعات الصباح الباكر في قرية بلابرين في منطقة ديفا المتاخمة لنيجيريا.

وقال الأمين إن المتمردين سرقوا معدات عسكرية أيضا.

وتم استرداد سيارتين عسكريتين وعدة طلقات من الذخيرة خلال مهمة عسكرية لاحقة في منطقة بحيرة تشاد في النيجر، وفقا لما ذكره الحاكم.

وتمثل بوكو حرام تهديدا مستمرا للسكان شمال شرقي نيجيريا وشنت أيضا هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة. ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم منذ عام 2009 في المنطقة على أيدي المسلحين السنة المتشددين، وفر حوالي 2.5 مليون شخص من ديارهم. وتهدف الحركة إلى تطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

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