بالفيديو – ليلة إبداع بنزيمة.. ريال مدريد يكتسح ليجانيس بخماسية ويرتقي للوصافة

مباراة شهدت أداء مميز من الفرنسي كريم بنزيمة إذ صنع هدفين وسجل هدفا وتصدر ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف.

تمريرات عديدة تعقبها عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو لكريم بنزيمة الذي مهد الكرة برأسه لرودريجو جوس داخل منطقة الجزاء وأودع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ 7.

هدف هو الثاني للبرازيلي الشاب بقميص ريال مدريد من 3 تسديدات فقط على مرمى الخصوم في الدوري الإسباني.

وبعد أقل من دقيقة عرضية أرضية من بنزيمة الذي ترك أدواره التهديفية في الشوط الأول وأرسل عرضية أرضية إلى توني كروس الذي سجل الهدف الثاني مباشرة للميرنيجي.

ضغط ريال مدريد تواصل حتى حصل إدين هازارد على ركلة جزاء أثناء محاولة مراوغة الحارس.

سيرخيو راموس انبرى للكرة وتصدى لها الحارس لكن تقنية الفيديو أفادت بتخطيه خط المرمى قبل تسديد راموس للكرة ويتم إعادتها من جديد.

في المرة الثانية عزز القائد النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 24 بعدما أودع الكرة على يمين الحارس مسجلا أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

الشوط الأول انتهى بالفوز بثلاثية دون رد، وحاول لاعبو الملكي تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني.

في الدقيقة 67 تصدى القائم الأيسر لتسديدة من الفرنسي كريم بنزيمة لكنه نجح بعد دقيقة واحدة من تسجيل الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وتلقى هداف الدوري الإسباني التحية من جماهير ريال مدريد المحتشدة أثناء خروجه في الدقيقة 70 لصالح الصربي لوكا يوفيتش.

الصربي نجح في تدوين أول أهدافه مع الملكي برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت البديل بعد عرضية متقنة من داني كاربخال أودعها برأسه في الشباك.

فوز أعاد ريال مدريد لوصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 22 نقطة وكلاهما خاض مباراة أقل من باقي فرق الليجا.

فيما ظل ليجانيس متذيلا جدول الترتيب برصيد 5 نقاط وصار الأضعف دفاعيا بعد خماسية اليوم.

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