وزير تعليم الوفاق يتعهد بالرد على مطالب المعتصمين

إيوان ليبيا – وكالات :

تعهد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، بالبدء في تطبيق التأمين الصحي على المعلمين بداية من السنة الجديدة، مشيرا إلى الوزارة تدفع ما يساوي 5% من راتب كل معلم للتأمين الصحي و«تم إدخالها في الترتيبات المالية».

وقال عبد الجليل، خلال حوار لقناة ليبيا الرسمية، مساء الأربعاء، إن رئيس الحكومة فائز السراج، التقى ممثلين عن المعلمين المعتصمين، وتمثلت مطالبهم في: «مضاعفة الرواتب، وزيادة علاوة الحصة، والتأمين الصحي، وفصل التعليم العام عن التعليم العالي، وإقالة وزير التعليم».

وأوضح عبد الجليل، أن التأمين الصحي يكون بقيمة ما يساوي 10% من راتب الموظف، يتم اقتطاع 2.5% من الموظف، و2.5% من الضمان، و5% من الوزارة، مشيرا إلى أنه «سيبدأ السنة الجدديدة».

وفيما يتعلق بمطلب «فصل التعليم العام عن التعليم العالي»، انفعل عبد الجليل، قائلا: «شو فهمك في التعليم العام والتعليم العالي، تعرف الاستراتيجية وفاهمها؟ تتدخل في ما لا يعنيك، أنت تطالب بحقوق أم ترسم في سياسة؟ الاستهتار وصل إلى أبعد ما يكون، لو نستمر هكذا دولتنا هنتهار فوق روسنا».

وعن مطلب إقالته، قال: «لما المدارس تبقي مغلقة لأكثر من 3 أسابيع، لا يشرفني الاستمرار في عملي»، مؤكدا أنه على استعداد للرحيل عن الوزارة استجابة لمطالب المعتصمين بشرط أن يفتحوا المدارس وإعادة الدراسة والطلاب إليها.

وأوضح أن أكثر من 500 ألف موظف في التعليم العام يتقاضون رواتب، ما يمثل (موظف لكل 3 طلاب)، قائلا «هذا غير عادي.. فيه شيء خطأ»، لافتا إلى أنه لا يرفض دفع الرواتب بقدر ما يرفض تقاضي أشخاص غير مستحقين للمرتبات لأن ذلك يمثل «استنزافا لموارد الدولة»، وشدد على مضاعفة الرواتب يحتاج إلى ميزانية «15 مليار دينار»، وهي غير موجودة، لكنه أكد أنه حال وجود هذه المبالغ فلن يكون من العدل منح من لا يعمل كمن يعمل.

وتابع: «أدرنا موضوع علاوة الحصة، وهي فكرة تحل المشكلة، كي لا نساوي من يعمل بمن لا يعمل، وقلنا من يعمل نعطيه علاوة الحصة، فمن يبلغ راتبه 500 دينار، يمكن أن يزيد بعلاوة الحصة إلى 1400 دينار.. وهي غير كافية لكنها خطوة أولى، وهناك خطوات لزيادة علاوة الحصة نسير فيها».

ودخل عدد كبير من المعلمين في شرق وغرب ليبيا، في اعتصام مفتوح منذ فترة، واستمروا في اعتصامهم رغم بداية السنة الدراسية، اعتراضا على قلة رواتبهم، وعدم تسوية أوضاع المعلمين وخاصة المعينين الجدد وكذلك عدم تسوية الترقيات منذ العام ٢٠١٤، والتي لم تنفذ حتى الآن، إضافة إلى حاجة عدد كبير من المدارس للصيانة والفصول الدراسية، ونزوح الطلبة بعيدا عن مناطقهم التي تشهدا توترا أمنيا.

وكان عبد الجليل اتخذ قرارين بوقف رواتب نحو 152 ألف عامل بالقطاع التعليمي كما قرر إيقاف عدد آخر من العاملين عن العمل، وهما القراران اللذان أثارا المعلمين، ليتدخل ديوان المحاسبة ويقرر إيقاف العمل بهما قبل يومين.

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