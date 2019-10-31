قصف أهداف في الكلية الجوية بمصراتة

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن طائرات سلاح الجو استهدفت «مرافق تستخدَم في تخزين وتجهيز الطائرات المسيَّرة» في الكلية الجوية بمصراتة.

وقال المسماري، في بيان أمس الأربعاء، إنه من خلال معلومات متوفرة لدى أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة، جرى رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، عبارة عن دُشم تستخدَم في تجهيز الطائرات المسيرة «وم/ط» وتخزين صواريخها.

وأوضح أنه «جرى التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، التي أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت»، مؤكدا أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة»، ودمرت المرافق المستخدَمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%، حسب قوله.

وفي أغسطس الماضي، أعلن المسماري استهداف الكلية الجوية بـ«12 غارة»، معتبرًا إياها «قاعدة جوية تركية»، وقال إنهم وجدوا «منشآت جديدة داخل الكلية ذات صفة عسكرية مثل الدشم وهناجر وساحات جديدة للطيران، وبدأ يتحول المهب -الذي هو شبه مدني- إلى قاعدة جوية عسكرية تركية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا