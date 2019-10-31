مقتل 13 شخصا في حريق بقطار جنوب باكستان

شب حريق في قطار بباكستان، اليوم الخميس، عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يستخدمها الركاب لإعداد إفطارهم، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا، بعضهم لقي حتفه بعد القفز من القطار المتحرك فرارا من ألسنة اللهب.

ودمر الحريق 3 عربات من القطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.

وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد لقناة جيو “موقدان للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالا”.

وأضاف “معظم الوفيات حدثت جراء القفز من القطار”.

وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وإن 15 شخصا أصيبوا. وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة لمشكلة شائعة في البلاد. وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة. وقتل 11 شخصا في حادث في يوليو ولقي أربعة آخرون حتفهم في سبتمبر. وأودى حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند بحياة نحو 130 شخصا عام 2005.

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