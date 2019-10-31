حقيقة طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها من ايطاليا

إيوان ليبيا – وكالات :

نفى القنصل العام في ميلانو سالم جموم، والملحق الصحي بالقنصلية الدكتور نصر كالدين الزيتوني ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها من إيطاليا دون تلقي العلاج».

وفي منتصف الشهر الجاري، أودت غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس بحياة ثلاث فتيات من نفس الأسرة، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها في الغارة الجوية.

وأكد القنصل والملحق الصحي بالقنصلية، أن «الطفلة شيماء أجريت لها عملية جراحية قبل نحو ساعة، وتكللت بنجاح»، لافتين إلى أنها «موجودة الآن في مستشفى سان رفائيل بمدينة ميلانو الإيطالية رفقة والدها ووالدتها».

ونظم جيران عائلة قشيرة التي راح منها ثلاثة قتلى أطفال، في قصف حربي طال منطقة الفرناج، وقفة احتجاجية أمام منزل العائلة، في وقت سابق، ورفعوا لافتات منددة بالحرب ومستهجنة لمقتل عائلة قشيرة، وبعدها توجه الجيران باللافتات نفسها إلى جزيرة الفرناج.

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