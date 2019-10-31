تميم تابعا لأردوغان.. قطر تهرع لتركيا بالأموال بعد نكساتها المتتالية في سوريا

مع كل أزمة من الأزمات التي يشعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع بلاده دفعا في أتونها، لابد وأن يكون هناك سند يدعمه بعد أن انفض الجميع من حوله، و بحسب توصيف خصومه وكم هم كثر، ها هي قطر “الوحيدة ” على عهدها تأتي له مجددا، بعد أن أصبح “معزولا” يعاني قلة زواره.

أمس الأربعاء، حط رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رحاله في عاصمة “الخلافة الجديدة” (هكذا هو الحلم الأردوغاني) وبقصرها الرئاسي الفاخر، حيث استقبله أردوغان بحضور نائبه وعدد من وزرائه، وبينهم بطبيعة الحال وزيرته المسئولة عن التجارة السيدة روهصار بيكان، التي حملت معها ملفا ضخما تضمنت أوراقه تفاصيل صفقات تحتاج للمليارات القطرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها بلادها.

ولم يكن سفير تركيا في الدوحة فكرت أوزر، مبالغا عندما قال “قطر بقيادة الأمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، صديقتنا وقت الضيق”، وأن دولته “لاتزال تشكل الملاذ الآمن للاستثمار القطري، إذ بلغت قيمته ما يقارب الـ22 مليار دولار”، غير أنه تجنب سرد المزيد من التفاصيل، وكيف أن ملايين الدولارات سبق وتدفقت ــ ولازالت ـ في محاولات يائسة لكبح جماح العملة الأمريكية في صعودها المتواصل، والتي تكاد تلتهم عملته الوطنية الليرة.

في المقابل اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي ومعها تيارات المعارضة، رفضا وتنديدا لهذا التحالف، الذي يكرس صورة بلادهم بأنها باتت موطنا للتكفيريين ومدعي الإسلام السياسي، عزز ذلك تطلع تركيا ومعها جماعة الإخوان الإرهابية، بمساندة قطر، للخلافة الإسلامية، والذي كان ولازال الدافع الأساسي للعنف السياسي والديني في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفقا لمراقبين محليين ودوليين معا، فما أسمته أنقرة “الجيش الوطني السوري”، الذي شاركها بغزو مناطق الأكراد شمال سوريا، ما هو إلا مكون يحتضن مسلحين كانوا ــ وما زالوا ــ يتبعون فكر تنظيمات الإخوان والنصرة وداعش، وجميعها تحظي بدعم مادي كبير من قطر التي بات قرارها يخضع تماماً ” للسلطان ” أردوغان طبقا لما ذهبت إليه مصادر إعلامية مناوئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

والتي أضافت قائلة “منذ اندلاع الأحداث الدامية في سوريا مستهل مارس العام 2011، بدا من الواضح التناغم الدقيق بين الاستخبارات التركية من جهة والإعلام والأموال القطرية من جهة أخرى في استهداف وتدمير الدولة السورية لصالح تنظيم الإخوان المُسلمين الإرهابي، لكن الغالبية العظمى من المُعارضة السورية لم تستطع آنذاك، استقراء ما كان يحصل من مؤامرات تركية قطرية ضد شعبها بحجة مساعدته على التخلص من النظام الحاكم في دمشق”. لكن ومع مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة قبل عامين ونصف العام ونتيجة للعقوبات التي صدمت أمراء الدوحة، بدا أن الدعم القطري في طريقه للتلاشي، وهو ما ثبت فعلاً على أرض الواقع من خلال تزايد رقعة سيطرة دمشق على العديد من المناطق والمُدن على حساب مختلف الفصائل المسلحة. وهنا زحفت الدوحة زحفا إلى تركيا التي قدمت لها الدعم العسكري مُقابل هبات مالية واستثمارات قطرية ضخمة، وكان الثمن باهظا إذ صارت في موقف أكثر خضوعاً لتطلعات وطموحات أردوغان التوسعية على حساب الأراضي السورية. واستنادا للمصادر ذاتها ” بدت تبعية الشيخ تميم للأخير تتخذ أشكالاً علنية واضحة، وهو ما أمكن تلمسه بوضوح في استغلال قضية خاشقجي على الصعيدين السياسي والإعلامي بهدف الإساءة للسعودية ومكانتها العربية والإسلامية، ولم تكتفِ أنقرة بسيطرة استخبارتها على الميديا القطرية، بل إن إعلامها بات ينفرد ببث ونشر أهم القرارات والسياسات، على لسان المسئولين القطريين حتى قبل إعلام بلادهم، وهو ما يعكس نوعا من الاحتلال غير المباشر للدوحة في ظل تواجد الآلاف من الجنود الأتراك على أراضيها بشكل يفوق حتى عدد الجنود القطريين أنفسهم”!.

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