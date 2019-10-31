وزير المالية السعودي: تراخيص الاستثمارات الأجنبية الأعلى بالمملكة منذ 9 سنوات

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مداخلته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة أصبحت في مقدمة دول العالم في مجال الإصلاح، كما أحدثت إصلاحات كبيرة في العامين الماضيين، كاشفا أن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية هو الأعلى بالمملكة منذ 9 سنوات.

وقال الجدعان:”نسعى لأن يكون الاقتصاد السعودي منيعًا تجاه التحديات العالمية والمحلية، وهذا ما نحاول فعله بتحسين القطاعات، والاهتمام بالتحوّل الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية؛ والتي أرى أنها وضعتنا على المسار الصحيح تجاه مسعانا”.

من جانب آخر، يواصل مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، أعماله بالسعودية في ثالث أيام المؤتمر، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مجموعة من رؤساء الدول، ونحو 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.

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