القاهرة تشهد تأسيس المنظمة الإفريقية للثقافة وتنشيط السياحة بين الدول الإفريقية| صور

أعلن اليوم، الخميس، عن تأسيس المنظمة الإفريقية للثقافة وتنشيط السياحة بين الدول الإفريقية بالقاهرة، بحضور لفيف من السفراء الأفارقة بالقاهرة.

وتم تدشين المنظمة الإفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة “أفرواكت” برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، بحضور جمع من السفراء الأفارقة لدى القاهرة والشخصيات العامة والمتخصصين بالشأن الإفريقي، ورجال وسيدات الأعمال المصريين وكل أعضاء مجلس إدارة المنظمة.

من جانبة قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس المنظمة الإفريقية للثقافة تنشيط السياحة والتنمية الاقتصادية المستدامة، أن المنظمة غير حكومية ولا تهدف للربح، وهي مشهرة ومسجلة لدى الإدارة المركزية للنقابات والجمعيات التابعة لوزارة التضامن.

وأوضح أبو العطا في تصريحات صحفية، أن الهدف هو إنشاء واحدة من المنظمات النشطة والفاعلة لتحقيق التكامل والتنمية بين دول وشعوب القارة الإفريقية، و المساعدة على التعاون والتكامل في مجالات تعزيز السياحة والتنمية الثقافية والتبادل والتكامل السياحى والتجاري، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار الدكتور درويش مؤسس المنظمة وصاحب الفكرة والأمين العام للمنظمة، إلى يقين المنظمة بأن لدى القارة الإفريقية العديد من القدرات التنموية الكبيرة والضخمة التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة متقدمة بين دول وشعوب العالم، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية من أجل رفاهية وازدهار قارتنا السمراء.

وأوضح درويش، سعي لأن تكون المنظمة واحدة من أفضل المؤسسات والمنظمات الإفريقية والدولية القادرة على تمثيل ودعم جميع الدول الإفريقية فى رحلة التنمية المستدامة بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى فتح 50 فرعا تمثلنا فى جميع أقاليم القارة السمراء، بغرض تعزيز وتنمية العلاقات بين الدول والشعوب الإفريقية فى مختلف قطاعات التنمية لتحقيق أهدافنا.

وأضاف، أن مهمتنا دعم تمكين الدول الإفريقية فى كل مجالات عمل المنظمة “الثقافية والفنون والتجارة والزراعة والصناعة وتنشيط السياحة والتعليم والتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى لعب دور مهم وفعال بالتعاون مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا فى القضاء على الفقر والبطالة، والحد من وفيات الأطفال ودعم مبادرة 2 مليار صحة في إفريقيا على غرار مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية البشرية والتعليم ومحو الأمية، كما أن المنظمة لديها برنامج خاصة لإقامة تحالفات بين الشركات والمؤسسات الإفريقية. واشار عن الدكتور عبدالحليم يوسف الأمين العام المساعد للتعليم بالمنظمة، إلى سعي هذا الكيان إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لضمان أفضل تدفق للمعلومات لكافة هيئات ومؤسسات الدول الإفريقية المرتكزة على الشفافية الواضحة “إفريقيا الذكية” . وكشف، عن أهداف المنظمة الإستراتيجية أبرزها دعم الشعوب والدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنشيط وتشجيع السياحة والتبادل السياحي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم مجتمع الأعمال الصناعي الإفريقي من أجل زيادة الاكتفاء الذاتي والتنمية المحلية وتنمية الإنسان، والتأهيل المهني والتقني للقوى البشرية الإفريقية. وأضاف، أن من إستراتيجيتنا هو التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال بناء القدرات، لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الفريقية والقضاء على الفقر والبطالة وتمكين المرأة والتعليم والقضاء على الأمية ودعم عملية البناء المؤسسي والحوكمة على جميع المستويات، وتعزيز الشراكات والتحالفات الإفريقية القوية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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