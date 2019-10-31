حقيقة توقيع إتفاق بين ليبيا و المفوضية الاوروبية بشأن المهاجرين

إيوان ليبيا – وكالات :

نفت المفوضية الأوروبية أن يكون لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة أي نية لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين.

المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود أكدت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس على عدم وجود أي خطط بهذا الشأن،مشيرة إلى أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا تستطيع التدخل خارج حدود الاتحاد إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما.

وأوضحت المتحدثة أن بروكسل لا تزال تعتبر أن ليبيا مكان غير آمن ولا يمكن إعادة المهاجرين إلى ليبيا بعد انقاذهم في البحر،على حد تعبيرها.

ورداً على سؤال يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا عام 2017 بشأن إدارة الهجرة والتي قد تُمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين تواصل المفوضية النأي بنفسها عن الموضوع كلياً،شددت المتحدثة باسم المفوضية على أنها مسألة ثنائية بين إيطاليا وليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الموقف الأوروبي جاء تعليقاً على أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد بدعم إنشاء مراكز فرز لاجئين في ليبيا أو ما يُعرف بـ”النقاط الساخنة”.

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