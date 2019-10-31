داعش يُقر بمقتل البغدادي ويعلن تنصيب زعيمًا جديدًا له

بنغازي-العنوان

أقر تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس بمقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، معلنا تنصيب “أبا إبراهيم الهاشمي القرشي” زعيمًا جديدًا له.

ويأتي هذا الاعتراف بعد خمسة أيام من مقتل البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا، في 27 من أكتوبر الجاري.

وأعلن داعش عبر وكالة أعماق التابعة له عن اسم زعيمه الجديد، كما أقر بمقتل المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر، وذلك في رسالة صوتية قرأها المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي.

وكان مقتل البغدادي قبل أيام قد فتح الباب أمام تساؤلات حول هوية الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي الرسالة الصوتية التي نشرها التنظيم على تطبيق تلغرام، أشار التنظيم إلى أن الزعيم الجديد شارك في معارك كثيرة خاصة أثناء الغزو الأمريكي للعراق.

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