اختراق واتس آب للتجسس على مسئولين كبار بدول حليفة لأمريكا

كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة “واتس آب” للرسائل القصيرة عن أن مسئولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة، كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.

وقالت مصادر مطلعة، على التحقيق الداخلي في “واتس آب” المملوكة لـ”فيس بوك” إن جزءًا “كبيرًا” من الضحايا المعروفين مسئولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بخمس قارات.

ورفعت “واتس آب” دعوى يوم الثلاثاء ضد شركة “إن.إس.أو جروب” الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.

وتزعم “واتس آب” أن الشركة الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لـ”واتس آب” لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق: إن بعض الضحايا في الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمكسيك وباكستان والهند.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كان الضحايا بهذه البلدان بينهم مسئولون حكوميون.

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