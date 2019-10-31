عون: لبنان بأمس الحاجة لحكومة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها المناكفات السياسية

أفادت سكاي نيوز بالعربية في خبر عاجل لها، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في كلمة له اليوم الخميس، إن المطلوب من الحكومة اللبنانية الجديدة أن تتمكن من أن تعيد للشعب اللبناني ثقته بحكومته.

وأضاف عون في كلمته، ركزت كثيرا على ضرورة معالجة قضية النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المتظاهرين تمكنوا من إيصال صوتهم المنادي بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة.

وتابع عون، أن الانتقال إلى دولة المواطنة هو طريق الخلاص للبنان، ويجب إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد، مشددا أن لبنان بأمس الحاجة لحكومة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها المناكفات السياسية.

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