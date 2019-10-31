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عون: لبنان بأمس الحاجة لحكومة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها المناكفات السياسية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أفادت سكاي نيوز بالعربية في خبر عاجل لها، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في كلمة له اليوم الخميس، إن المطلوب من الحكومة اللبنانية الجديدة أن تتمكن من أن تعيد للشعب اللبناني ثقته بحكومته.
وأضاف عون في كلمته، ركزت كثيرا على ضرورة معالجة قضية النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المتظاهرين تمكنوا من إيصال صوتهم المنادي بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة.
وتابع عون، أن الانتقال إلى دولة المواطنة هو طريق الخلاص للبنان، ويجب إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد، مشددا أن لبنان بأمس الحاجة لحكومة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها المناكفات السياسية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الحل فى لبنان يكون بانتخاب مباشر للرئيس من الشعب وان يتحول الحراك الشعبى الى حزب سياسى شعبى غير طائفى خالى من الوجوه القديمة وداعما للجيش الوطنى يسمى حزب ثورة 17 اكتوبر ويتوقف المتظاهرون عن قطع الطرق ويقيموا خيام على جانبى الطرق وفى الميادين لتكون مقارا مؤقتة للحزب الجديد الذى ينهى الطائفية ويكون احد اهدافه جيش وطنى موحد ولا مكان للمليشيات ولا لهيمنة حسن زعبولا رئيس حزب القلة

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