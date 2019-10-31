وزارة الإعلام الكویتیة توقع مذكرة تفاھم مع مؤسسة البث الألمانیة_صورة

وقعت وزارة الإعلام الكویتیة مع مؤسسة البث الألمانية “دویتشه فیله” مذكرة تفاھم بھدف التعاون وتبادل الخبرات في المجال التقني والبشري عبر تنمیة مھارات العاملین في مجال الإعلام.

وأشارت وكیلة وزارة الإعلام الكويتية منیرة الھویدي، إلى أن المذكرة تنص على الدعم المشترك والمتبادل في مجال التدریب والتنمیة المعرفیة إضافة الى التبادل في مجال الإنتاج البرامجي والإخباري، بالإضافة إلى التلفزیوني والإذاعي والرقمي.

وقالت إن الوزارة تعمل حالیا على خطة شاملة لتطویر وتحدیث مختلف اجھزتھا الفنیة وتنمیة العنصر البشري عبر الاستفادة من المؤسسات الرائدة عالمیا في مجال صناعة الإعلام مشیرة إلى اتفاقیات ومذكرات تفاھم موقعة بین الوزارة ومؤسسات إعلامیة تھدف إلى الاستفادة المشتركة.

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