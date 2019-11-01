إيقاف أنشيلوتي مباراة لاعتراضه على التحكيم

أنشيلوتي تعرض للطرد بعد هدف متأخر سجله أتالانتا منحه التعادل مع البارتينوبي بنتيجة 2-2.

إذ اعترض المدرب المخضرم على قرار عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الأخيرة، عقب 4 دقائق من هدف أتالانتا، ليدخل إلى أرضية الملعب، مطالبا باللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ودافع أنشيلوتي عن نفسه قائلا إنه كان “يناقش الحكم في قراره”.

كما غُرم نادي الجنوب الإيطالي 3 آلاف يورو لإلقاء أحد جماهيره زجاجة بلاستيكية في أرضية الملعب، و1500 يورو لاعتراض القائد لورينزو إنسيني.

نابولي دخل مواجهة أتالانتا وهدفه الفوز لإنهاء النتائج المترنحة في الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في 2 خلال المواجهات الخمس الأخيرة محليا، لكن ذلك لم يتحقق.

وظل نابولي رابعا برصيد 18 نقطة في المقابل حافظ أتالانتا على المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

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