الأسد يهدد المحتل التركي بالحرب إذا لم يغادر سوريا

هدد الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، ما وصفه بـ”المحتل التركي” بالحرب، في حال لم يغادر الأراضي السورية- بحسب ما أفادته سكاي نيوز بالعربية.

وأوضح الأسد، في مقابلة تلفزيونية، أن الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري مؤقت “وهو يلجم الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية وقطع الطريق على الأمريـكي”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وتابع “من هذا الجانب فالاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء، لكنها تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة في القريب العاجل”.

وأشار إلى أن التركي هو “وكيل الأمريكي في الحرب.. وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب”.

وشدد الرئيس الأسد على أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الشمال “هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات التي تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل ومازالت هناك عقبات تظهر”. وأردف قائلا: “الهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها.. والأكراد في معظمهم كانوا دائما على علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكارا وطنية حقيقية”.

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