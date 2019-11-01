المتظاهرون في هونج كونج يواصلون تظاهراتهم بأقنعة الهالوين

اشتبكت شرطة هونج كونج مع متظاهرين وآخرين كانوا يحتفلون بعيد الهالوين على حد سواء، فيما أعلن كبار زعماء الحزب الشيوعي في بكين إجراءات أمنية مشددة في المركز المالي المضطرب.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة إن سحب الغاز المسيل للدموع انتشرت عبر منطقتي “سنترال” و”مونج كوك” في المدينة، حيث احتشد متظاهرون، الكثير منهم كانوا يرتدون أقنعة، في تحد لحظر تم فرضه مؤخرا على أغطية الوجه، للدفع باتجاه تلبية مطالبهم بمزيد من الديمقراطية ومساءلة الشرطة.

وأغلقت شرطة مكافحة الشغب، منطقة “لان كواي فونج” الأكثر شعبية لدى السياح نحو الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، مما أدى إلى نشوب مواجهات متوترة مع أشخاص كانوا يحتفلون بعيد الهالوين، والذين تم منعهم من دخول المنطقة.

وكانت سلطات المدينة قد مضت قدما في وقت سابق للسيطرة بشكل أكبر على الاضطرابات، التي تسيطر على المستعمرة البريطانية السابقة منذ نحو خمسة أشهر.

وذكر الحكم بصورة خاصة موقع” ال أي اتش كيه جي” المشابه لمنتدى ريديت، الذي يستخدمه المتظاهرون، بالإضافة إلى تطبيق تلجرام، حيث كان لهما دور مهم في تنظيم الحركة الاحتجاجية التي لا قائد لها. وأفادت شبكة راديو وتليفزيون هونج كونج أن من ينتهك القرار، الذي تقدمت به وزارة العدل، سوف يواجه اتهاما بازدراء المحكمة. ويشمل الحظر الدعوات للعنف خلال المظاهرات وضد أفراد على شبكة الإنترنت. وفي بكين، تعهدت اللجنة المركزية لصنع القرار، التابعة للحزب الشيوعي بـ”ترسيخ وإتمام النظام القانوني وآليات التنفيذ” لحماية الأمن الوطني في هونج كونج ومكاو المجاورة.

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