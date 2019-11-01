ترامب ينقل مقر إقامته إلى فلوريدا.. وعمدة نيويورك ارتحنا منك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينقل مقر إقامته الدائمة من نيويورك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا قائلا إنه “عومل بشكل سيئ جدا” في مدينته الأم.

وكتب الرئيس على تويتر الخميس “سنجعل عائلتي وأنا بالم بيتش، فلوريدا، مقر إقامتنا الدائمة”.

وتابع “أعتز بنيويورك وبأهالي نيويورك، وسأبقى كذلك دائما، لكن مع الأسف رغم أنني أدفع ملايين الدولارات بشكل ضرائب للمدينة والولاية وضرائب محلية كل عام، عوملت بشكل سيئ جدا من جانب المسئولين السياسيين للمدينة والولاية” مضيفا “قلة عوملوا بشكل أسوأ”.

ووفق تقرير نشرته نيويورك تايمز فإن ترامب — وهو نيويوركي — وزوجته ميلانيا، قدما تصاريح إقامة شخصية في سبتمبر غيرا فيها المقر الأساسي من مانهاتن إلى بالم بيتش.

وأضافت نيويورك تايمز إن مسئولي البيت الأبيض رفضوا الكشف عن أسباب قرار ترامب، لكنها نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس قوله إن ذلك يعود بشكل رئيسي لأسباب ضريبية. وإضافة إلى البيت الأبيض، سيكون المقر الرئيس لعائلة ترامب في منتجع مارالاغو، حيث أمضى الرئيس 99 يوما منذ توليه الرئاسة، مقارنة بـ20 يوما في مقره الرئيسي السابق في برج ترامب، وفق نيويورك تايمز. وغرّد الرئيس “أكره اضطراري لاتخاذ هذا القرار لكنه في النهاية سيكون الأفضل لجميع الأشخاص المعنيين”. وأضاف أن نيويورك “ستكون لها دائما مكانة خاصة في قلبي”. لكن نيويورك لم تبادل الرئيس الحب دائما، إذ أصبحت التظاهرات أمام برج ترامب أمرا مألوفا فيما دخل سيد البيت الأبيض مرات عدة في سجالات مع مسئولي المدينة والولاية. وفي آخر تلك المواقف مطلع شهر أكتوبر رفض قاض فدرالي في منطقة جنوب نيويورك مسعى للرئيس لعدم الكشف عن عائداته الضريبية الخاصة والتجارية المتراكمة على مدى سنوات. ويبدو أن مسئولي نيويورك يوافقون أن ترامب اتخذ القرار الصائب، فكتب حاكم الولاية أندرو كومو على تويتر “ارتحنا منك”. وأضاف “بأي حال لم يكن دونالد ترامب يدفع ضرائب هنا”. وتابع “إنه لك بالكامل يا فلوريدا”.

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