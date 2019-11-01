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تعزيز العلاقات بين ليبيا و الأردن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة  “خالد المشري”، مع رئيس البرلمان الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي “عاطف الطراونة” في الرباط ضمن زيارته  للمملكة المغربية.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها، وربط أواصر التعاون المشترك.

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب البرلمانية العربية في تعزيز العملية السياسية في ليبيا والانتقال بها إلى الاستقرار، مؤكدين على أهمية تكثيف التواصل بين المؤسسات التشريعية العربية بما يطور الخبرات والكفاءات.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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