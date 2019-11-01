حوار – تريزيجيه: سنواجه ليفربول من أجل الفوز.. وأحذر زملائي من ميزة صلاح

ويستضيف أستون فيلا منافسه ليفربول غدا السبت في ملعب فيلا بارك في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، علما بأن أصحابة الأرض يحتلون المركز الـ15 بـ11 نقطة.

أما ليفربول فيتصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط كاملة عن ملاحقهم مانشستر سيتي.

وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا والذي نُشر عبر حساب النادي الرسمي بموقع “يوتيوب” عن اللقاء: “أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول لديه العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري”.

وأكمل عن ترشيح ليفربول للفوز بالمباراة “لا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز”.

وعما ماذا يحتاج أستون فيلا لفعله للفوز على كتيبة المدرب يورجن كلوب قال تريزيجيه: “أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة”.

وشارك صاحب الـ25 عاما خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا في 11 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وعن تقييمه لليفربول مع كلوب قال: “الفريق أصبح قوي جدا فاز بدوري أبطال أوروبا والآن هو متصدر جدول البريميرليج وهو أقوى دوري في العالم، هذا دليل على النجاح”.

قبل أن يستدرك “لكن المباراة في ملعبنا لذا ستكون صعبة عليهم مثلما هي صعبة علينا”.

وأضاف لاعب منتخب مصر “الدعم الجماهيري هنا رائع جدا يُذكرني بالأهلي فهو لديه جماهير كبيرة جدا وهنا شكل الجمهور رائع وأتمنى أن نجعلهم سعداء عقب نهاية لقاء ليفربول”.

وبسؤاله عن ميزة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح منافسه المقبل قال تريزيجيه: “ربما يكون هناك مباريات ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا”.

وبرر تريزيجيه حديثه “يمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة وحينما تشعر إنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا”.

وأردف “دائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه”.

وعن علاقته مع صلاح وطباعه خارج الملعب قال: “صلاح لاعب محترم للغاية يأتي للمنتخب مثله مثل جميع اللاعبين لا يشعرنا إنه ثاني أو ثالث أفضل لاعب في العالم”.

وأكمل “أتمنى له التوفيق وأن يكون في أفضل مكان دائما”.

وعن علاقتهما قال تريزيجيه: “حينما كانت لدي العديد من العروض في الصيف الماضي هو من نصحني أن أنضم لأستون فيلا رغم أن العرض لم يكن الأفضل من الناحية المادية”.

وواصل “قال لي يجب أن تحضر إلى الدوري الإنجليزي وهذا كان حلمي واستمعت له وقال لي إن أستون فيلا فريق كبير وغني عن التعريف”.

وأتم تريزيجيه “قطعت طريقا طويلا لن يشعر به أي شخص إلا الذي عاشه، تخطيت الصعاب والآن أنا هنا في إنجلترا”.

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