الجويلي: المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر لحفتر

إيوان ليبيا – وكالات :

ذكر آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي، أن المجتمع الدولي، تخلّى عن والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وأعطى الضوء الأخضر للمشير خليفة حفتر للتحرك نحو العاصمة، منذ انطلاق العملية العسكرية للجيش الوطني.

وأضاف أسامة الجويلي، إن المجتمع الدولي، هو من أنشأ المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، واليوم يتخلى عنه، ويُعطي الضوء الأخضر لحفتر.

وأشار الجويلي في حديثه لوكالة رويترز، أن الوفاق يتمنى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، بقوله: ” نحن نتمنى أن تقف الحرب يعني اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح، الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يعود المعتدي من حيث أتى، وهذا شي واضح”.

وأوضحت الوكالة في سياق حديثها مع أسامة الجويلي، أن قادة الطرفين يستبعدون أي تسوية سياسية، وأن الوفاق يطمح إلى انسحاب قوات الجيش الوطني، إلى مواقع السابقة، قبل أن يبدأ في عمليته العسكرية.

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