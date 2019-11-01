“العفو الدولية” تدين قمع السلطات التركية معارضي هجومها على سوريا

العنوان_تركيا

مجدداً دانت منظمة العفو الدوليّة ما سمَّته مواصلة السلطات التركيّة “قمع معارضي غزوها العسكري الشمال السوري”، معتبرة في تقرير لها، أن أنقرة تستخدم العمليات العسكريّة في سوريا كذريعة لمواصلة “سحق المعارضة وإثارة الخوف”، معربةً عن قلقها لهذا القمع الممارس واستمرار انتهاكاتها بحق معارضيها.

ووفق تقرير العفو الدوليّة الصادر، اليوم الجمعة، فإن السلطات التركيّة تعمد إلى تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل تعسفي لإسكات كل نقاش نقدي حول الهجوم العسكري، وقمع الأصوات المعارضة الناشطة في مجال قضايا حقوق الإنسان والسياسة المتبعة تجاه الأكراد، معتبرةً أن هذه الأجواء تزيد من مناخ الخوف الموجود بالفعل في جميع أنحاء البلاد.

وكانت عدة تقارير أفادت بأن السلطات التركيّة اعتقلت صحافيين وسياسيين انتقدوا عمليتها العسكريّة في الشمال السوري، كما انتقدوا الفصائل التي تدعمها أنقرة في سوريا.

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