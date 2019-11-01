مؤتمر إيمري: تشاكا لن يلعب أمام ولفرهامبتون.. يحتاج للتعافي

وأضاف “لقد اعتذر للجماهير وللجميع والآن يركز على المباراة ويدرب بشكل طبيعي مع باقي زملائه. سننتظر للإثنين أو الثلاثاء لتحديد موقف شارة القيادة”.

وأشار “لا أعتقد أنه سيلعب في الغد، أظن أنه لن يلعب أمام ولفرهامبتون. الآن نحتاج للتركيز 100% على المواجهة، وأود الحديث عمن سيلعبون”.

وعن موقف الثنائي ميسوت أوزيل الذي لا ينال فرص كثيرة للعب والمهاجم المنفجر جابرييل مارتينيلي “من المهم أن يحصلا على فرصتيهما، لعبنا العديد من المباريات”.

إيمري أكمل “بالنسبة لهما فهذا تحد لإظهار قدراتهما وقدرتهما على مساعدتنا. الأداء أمام ليفربول كان إيجابيا وأفكر الآن في مدى قدرتهما على مساعدتنا غدا”.

وعن أهمية التواصل مع الجماهير “الجميع لديه حسابات على مواقع التواصل، ويجب أن نكون أذكياء في التعامل معها ونحترم الجماهير عليها، ولكن أيضا يجب فصل ذلك عن مدى صدقه على أرض الواقع إذ لا يعطيم المؤشر الحقيقي لدعم الجماهير ومتابعتها”.

واختتم “بالنسبة لي الشيء الأهم مدى استجابة الجماهير لنا في الملاعب، لدينا العديد من المشجعين حول العالم ولكن رد الفعل الحقيقي داخل الاستاد”.

وجمع أرسنال 16 نقطة من أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الخامس على سلم الترتيب.

وودع أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء لحساب ليفربول بركلات الترجيح بعد لقاء مثير انتهى بخماسية لكل فريق.

بينما الفريق صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة.

:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا