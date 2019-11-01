مؤتمر سولشاير: شكوك حول مشاركة راشفورد وماجواير أمام بورنموث

وقال المدرب أولي جونار سولشاير في المؤتمر الصحفي للقاء: “الثلاثي خضع للعلاج بالأمس، واليوم شاركوا في جزء من التدريبات، آمل أن يكونوا جاهزين. لا استطيع أن أحدد موقفهم بالتحديد”.

وعن تألق لاعبه راشفورد في الآونة الأخيرة أشار “أظن أن مع عودة أنتوني مارسيال تألق راشفورد. ربما يصبح أسعد بمواجهة المرمى والتواصل مع اللاعبين وإجبار الآخرين على التحرك بدلا من اللعب كمحطة”.

وأضاف “ماركوس يرغب في التحكم في مهاراته، في النهاية يبلغ من العمر 22 عاما فقط لذا أثق من قدرته على اللعب كمهاجم صريح أو كثنائي رفقة مارسيال أو حتى جناح مثلما حدث أمام تشيلسي”.

وبشأن الصدام مع بورنموث “التفاصيل الصغيرة تحدد النتيجة في هذا المستوى من اللعب. من الصعب تقييم مستوانا بعد 10 مباريات، أعتقد أننا لعبنا عدة مرات بشكل جيد”.

واختتم “تطورنا كروح فريق وكهوية وكثافة وقوة بدنية، وتعرضنا كذلك للعديد من الإصابات”.

بعد التعادل مع ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري، حقق الشياطين الحمر 3 انتصارات متتالية في 3 مسابقات مختلفة.

إذ فازوا بارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي بهدف دون رد، ثم تخطوا نورويتش في الدوري 3-1، قبل أن يتوجوا مجهودهم بالمرور من عقبة تشيلسي 2-1 في كأس الرابطة.

ويحتل يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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