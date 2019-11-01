إصابة 145 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

أعلنت مصادر فلسطينية إصابة 145 فلسطينيًا اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن من بين المصابين 41 بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما البقية بالرصاص المطاطي والاختناق.

وكانت هذه الجمعة رقم 81 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وحملت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (يسقط وعد بلفور) في الذكرى السنوية رقم 102 لوعد بلفور البريطاني الذي مهد لقيام دولة إسرائيل والتي تصادف يوم غد.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة على استمرار المسيرات «بطابعها الشعبي والسلمي، والعمل على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية». وشددت الهيئة في بيان لها على الرفض الفلسطيني لوعد بلفور ونتائجه، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه «حتى يلغي نتائجه وتداعياته المتمثلة بالاحتلال والاغتصاب لفلسطين». وطالبت الهيئة بريطانيا بـ«الاعتراف بخطئها بحق ملايين اللاجئين الفلسطينيين نتيجة وعد بلفور وتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني على هذا القرار الذي دمر مستقبل شعب بأكمله والعمل على مسح آثاره الكارثية». ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة إلى أوسع مشاركة شعبية في تظاهرات يوم الجمعة القادمة تحت شعار (جمعة مستمرون) « لتأكيد استمرار المسيرة ورفض تهديدات إسرائيل».

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