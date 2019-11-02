بالفيديو – نافاس يهدي ديجون فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان

كيليان مبابي افتتح التسجيل لـ بي.إس.جي في ليلة بدت أنها ستكون هادئة، لكن ديجون قلب المباراة بهدفي منير شويعر، وجوندير كاديز.

ليتجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 27 نقطة في الصدارة، ويصير مهددا بتقلص الفارق مع مطارده نانت إلى 5 نقاط حال انتصار الأخير في مباراته أمام بوردو الأحد.

أما ديجون الذي كان في قاع الدوري قبل المباراة، فتقدّم إلى المركز 18 مؤقتا برصيد 12 نقطة مؤقتا.

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وتعد هذه المباراة تاريخية، لأنها شهدت الفوز الأول لـ ديجون على الإطلاق أمام باريس سان جيرمان في تاريخ الدوري الفرنسي.

7 مواجهات ماضية بين الفريقين منذ صعود ديجون لأول مرة عام 2011، والنتيجة كانت 7 هزائم دون أي انتصار، بل تلقت شباك ديجون 16 هدفا في آخر 3 مباريات بالدوري أمام باريس دون أن يسجل.

أما باريس سان جيرمان الذي تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم، فقد تقدّم مبكرا عن طريق نجمه الذهبي مبابي بعد تمريرة آنخل دي ماريا في الدقيقة 19.

مبابي سجل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم، لكن صدارة الهدافين لا تزال تحت سيطرة وسام بن يدر مهاجم موناكو الذي سجل 9 أهداف حتى اللحظة.

المباراة شهدت حادثة أوقفت القلوب في الدقيقة 30، عندما ارتطم ألفريد جوميس حارس مرمى ديجون بزميله المغربي فؤاد شفيق، ليسقط الأخير مغشيا عليه.

شفيق تلقى الإسعافات السريعة من جهازه الطبي، لكنه اضطر لمغادرة الملعب لصالح مواطنه حمزة منديل.

وبينما استعد اللاعبون للذهاب إلى حجرة خلع الملابس، ارتكب كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان خطأ كلّف العاصميون تلقي التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

مُسجل الهدف هو منير شويعر (20 عاما)، وهو هدفه الأول على الإطلاق في مسيرته الاحترافية.

شويعر ينحدر من أصول مغربية موريتانية، ويلعب لمنتخب شباب فرنسا.

مع بداية الشوط الثاني، كان الموعد مع هفوة جديدة قاتلة من نافاس الذي لم يستطع التصدي لتسديدة الفنزويلي كاديز، ليجد باريس سان جيرمان نفسه متأخرا في النتيجة بعد دقيقتين من الشوط الثاني.

باريس لم يقبل بالتأخر، فهاجم بشراسة وأصاب العارضة في الدقيقة 64 برأسية ماورو إيكاردي.

قبل أن يأتي الدور على قائم ديجون في الدقيقة 69 ليمنع تسديدة أندر هيريرا الرائعة من الولوج إلى شباك أصحاب الأرض.

أفراد ديجون صمدوا حتى النهاية، وكتبوا ما لم يقدر عليه أقرانهم ممن سبقوهم.. هزموا باريس.

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