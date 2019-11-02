مقتل 15 جنديا ماليا في هجوم إرهابي

صرح الجيش المالي بمقتل خمسة عشر جنديًا، اليوم الجمعة، في “هجوم إرهابي” استهدف موقعًا عسكريًا في انديليمان بشمال البلاد، وفق ما أفاد الجيش المالي.

يأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجوم جهاديين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسئول في وزارة الدفاع.

وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن “جرحى وأضرار مادية”.

ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ”الهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارًا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني”، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.

وأضافت “تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين”.



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