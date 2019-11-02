مشاريع عاجلة بـ40 مليون دينار في طبرق

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق أن الحكومة الموقتة وافقت على تنفيذ مشاريع عاجلة في البلدية، قبل نهاية العام 2019، بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليون دينار.

وقال رئيس المجلس، فرج بوالخطابية، في مؤتمر صحفي الخميس، إن المشاريع التي وافقت عليها الحكومة الموقتة، خلال زيارتها الأخيرة لطبرق، تمثلت في «إنشاء مبان وصيانة وتحوير وتدريب موظفين»، مشيرا إلى أنه تقرر صيانة وتحوير مبنيي الخدمات المالية السابق وديوان البلدية، وإنشاء قاعة اجتماعات متكاملة ومجهزة، وصيانة المقر السابق لسوق الزجاج الخاص بالخضراوات واللحوم.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيف وصب القنوات السطحية المفتوحة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار العمومية، وصيانة ورصف الطرق القائمة العمومية داخل المدينة ومحلة شهداء الناظورة، كما سيجري إنشاء أرصفة مشاة بالشوارع العمومية وتشجير وتعشيب الساحات والميادين العامة وسط المدينة وإنشاء رصيف كورنيش خليج طبرق، شاملا الإنارة والتعشيب والتشجير.

وأوضح أنه سيجري توريد وتركيب منظومة الربط الإلكتروني للقطاعات بمركز البيانات الرئيسي بالبلدية، وتدريب موظفي البلدية، وإنشاء مقر خاص للحرس البلدي، وإعداد دراسات وتصاميم خاصة بمشروعات بلدية طبرق.

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