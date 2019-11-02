القبض على عصابة تسرق الأموال عبر إختراق الحسابات

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائي – بنغازي ، أن قسم مكافحة التزييف والتزوير التابع لها تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأموال عبر إختراق الحسابات المصرفية.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي الخميس ، بأن العصابة تتكون من مجموعة شباب ذوي خبرة في مجال الكمبيوتر والإنترنت ( هكر )، يقومون بإختراق الإيميلات الخاصة بالمواطنين والشركات وعن طريق هذه الإيميلات يقومون بالدخول على الحسابات المصرفية المربوط بها ، ثم يقومون بتنفيذ حوالات مصرفية من تلك الحسابات إلى حساب أحد تجار العملة الأجنبية و بقيم كبيرة دون علم أصحابها ، ويستلمون بعدها العملة الأجنبية من التاجر مقابل كل حوالة دون علم التاجر بأن الحسابات لاتخصهم .

وبينت الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر حسابها الرسمي على شبكة ” الفيسبوك ” ، أنه قامت بضبطهم بعد قيامهم بتحويل مبلغ 172 ألف دينار ليبي من حساب مواطن من سكان مدينة طرابلس و قد استلمو في المقابل مبلغ 32 ألف دولار أمركي ، ايضاً قاموا بتحويل مبلغ 72 ألف دينار ليبي من حساب إحدى الشركات بمدينة بنغازي واستلمو في المقابل مبلغ 16 ألف دولار أمريكي ، وبعد ضبطهم وجد بأجهزتهم حسابين لمواطنان من سكان مدينة طرابلس تم اختراقهما وهي جاهزة لعملية التحويل ، وان الحساب الأول به مبلغ 13 ألف دينار ليبي واما الحساب الآخر به 53 ألف دينار ليبي.

أشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي – بنغازي ، إلى اعتراف أفراد العصابة أثناء التحقيق بما نسب اليهم من تهم وأنه قامت بإحالتهم رفقة محضر القضية والحرز إلى النيابة العامة لاتخاذ العقوبات القانونية ضدهم.

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