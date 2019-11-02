كلوب غاضبا: على المسؤولين التفكير في اللاعبين بدلا من المال

من المفترض أن يلعب في مونديال الأندية في نفس اليوم الذي كان محددا لمباراته ضد أستون فيلا في كأس الرابطة، لكن حتى الآن، لم يتوصل المسؤولون إلى حل بشأن موعد المباراة المحلية، لأن وقتها سيكون النادي الإنجليزي في قطر، يقارع فرقا مختلفة أملا في تتويج هو الأول في تاريخه.

وكان يورجن كلوب غاضبا حين سأله صحفيون عن الأمر فقال:”الموقف واضح. لابد من حلول بديلة، لم يحدث يوما أن اجتمع مسؤولو فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ويويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) والدوري الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية، عليهم الجلوس معا والتفكير في اللاعبين بدلا من محافظهم”.

وواصل الألماني “لابد من اجتماع لأبرز خمسة أو عشرة مدربين في العالم، مع فيفا ويويفا ورؤساء الدوريات الكبرى. ليتناقشوا ولكل صوته. لا، المدربون يحصلون على ضعف الأصوات! فقط ليتحدثوا عن اللعبة مرة أخرى”.

واستمر دفاع المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند عن اللاعبين “اللعبة تطورت في السنوات الأخيرة أتفهم ذلك. إنها تجارة. نحن جزء من هذا ونستفيد منه، 100%. لكنها تطورت بشكل هائل بسبب جودة اللاعبين. مهمتنا أن نساعد اللاعبين لتحقيق طموحاتهم. هذا يحدث فقط بالتدرب، لكن في كرة القدم الحالية، لم يعد للمدرب وقت للتدريب. مرحلة ما قبل الموسم تأثرت بأشياء كثيرة. لا تحصل على كل اللاعبين إلا لعشرة أيام فقط”.

ما يقلق كلوب هو تأثر لاعبيه بمباريات لا تنتهي ورحلات سفر عديدة للمشاركة في بطولات مختلفة، فقد يخرج من الموسم خاليا الوفاض إذا نال الإجهاد من قائمته.

حتى نهاية العام الحالي رزنامة ليفربول مزدحمة، بين الدوري ودوري الأبطال وكذلك مباريات منتخبات يشارك فيها لاعبوه دون شك.

لذلك لم يجد المسؤولون بعد حلا لمباراة الفريق أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة، كان الموعد المحدد لها 18 ديسمبر.

اليوم الذي سيبدأ فيه ليفربول مشواره في مونديال الأندية.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويوم السبت يحل ضيفا على أستون فيلا في الجولة 11.

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