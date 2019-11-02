والدته: المافيا كلفت رونالدو خسارة جوائز دولية

والدة أفضل لاعب في العالم 5 مرات تحدثت لصحيفة “أبولا” البرتغالية عقب مؤتمر تناقش عن قوى الظلام في اللعبة قائلة: “هناك مافيا في كرة القدم، إذا نظرت لما حدث، ستعلم أن هذا عملهم، كان سيفوز بجوائز دولية أكثر”.

وتابعت “إذا كان إنجليزيا أو إسبانياً لم يكن ليحدث هذا، لكنه برتغالي من ماديرا، وهذا يحدث”.

وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن البرتغالي هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية ().

وعن الكرة الذهبية وإمكانية الفوز بها: “لا أعرف ما إذا كان سيفوز بها، لكنني واثقة وهو يستحق ذلك. إذا نظرنا إلى ما فعله طوال العام، فهو يستحق ذلك”.

في 2019 سجل البرتغالي 12 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

البرتغالي البالغ 34 عاما قاد السيدة العجوز للفوز على جنوى في الوقت القاتل من علامة الجزاء في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

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