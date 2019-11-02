ترامب: إجراءات العزل تضمن لي غالبية غاضبة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع، أن إجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون ستجعله يحصل على “غالبية غاضبة” في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مطبقا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس.

وأعلن ترامب، أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة (جنوب شرق)، “لم نحظ يوما بهذا القدر من الدعم”.

وتفيد آخر استطلاعات الرأي حصوله على دعم 40,9% من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقال إن إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب هجوم على الديموقراطية نفسها”، وأضاف “لكني أقول لكم إن الجمهوريين أقوياء وسينالون غالبية غاضبة”.

وهذا التجمع الأول لترامب منذ أن صوت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المضي في إجراءات عزله. ورد الجمعة بأن الديموقراطيين سيكونون أول من يدفع الثمن في صناديق الاقتراع بسبب خطوة اتخذت ضده يعتبرها “إهانة” تحفز قاعدته الانتخابية “أكثر من أي وقت مضى”. وأضاف، أن الأمريكيين “يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم” مؤكدا أن سلوكه كان “مثاليا” في القضية الأوكرانية التي هي وراء الفضيحة. وتابع أن الزعماء الديموقراطيين في الكونغرس “يحاولون القضاء على الحزب الجمهوري”، وقال “هذا لن يحصل أبدا سنستعيد مجلس النواب” الذي يهيمن عليه اليوم الديموقراطيون، في حين أن مجلس شيوخ والبيت الأبيض بأيدي الجمهوريين. وبعد تصويت حاسم الخميس في مجلس النواب حول عزله، اتحد الجمهوريون حول ترامب الذي بدا هجوميا. وبعد ساعات على التصويت قال ترامب، في مقابلة لـ”واشنطن اكزامينر” ساهم ذلك في “تحفيز قاعدتي كما لم يحصل من قبل”. وقال “كلمة عزل قذرة جدا لا يمكنني أن أصدق بأن الديموقراطيين الذين لا ينجزون أي شيء يحاولون الصاقها بي. أنها إهانة، وأعتقد أنها ستنقلب عليهم”. والخميس صوت مجلس النواب بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية العزل وفتح تحقيق رسميا، وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت “اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم”. وفي حال صوت مجلس النواب على اتهامه سيخضع ترامب لعملية سياسية في مجلس الشيوخ الذي لايزال متضامنا معه ما يجعل عزله مستبعدا.

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