متظاهرو هونج كونج يهاجمون مقر وكالة شينخوا الصينية

هاجم المتظاهرون المناهضون للحكومة، مساء اليوم السبت، مكاتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بهونج كونج والحقوا به أضرارا جسيمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الوكالة لمثل هذه الأفعال في خلال المظاهرات المستمرة منذ خمسة أشهر في المدينة ذات الحكم شبه الذاتي.

حطم المتظاهرون الأبواب الزجاجية ورشوا طلاء أحمر على الجدران وأشعلوا النيران داخل مدخل المبنى.

من ناحية أخرى، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في مقاطعات عدة عبر المدينة.

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