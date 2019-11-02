ترمب يؤكد أن واشنطن “تعرف تماما” الزعيم الجديد لداعش

العنوان_واشنطن

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة أنه “يعرف تماماً” من هو الزعيم الجديد لتنظيم “داعش” الذي خلف أبو بكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر “لداعش زعيم جديد. نعلم تماماً من هو”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان التنظيم الإرهابي أكّد الخميس مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في عملية أميركية في شمال سوريا، معلناً تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له، كما دعا إلى “الثأر” لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.

ولم يتم إلا نادراً تداول اسم القرشيّ بين الأسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي. ولا تتوافر تفاصيل عن الزعيم الجديد للتنظيم، حتى أن جنسيته غير معروفة وفق ما قال الخبير العراقي المتخصّص في تنظيم “داعش” هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الهاشمي “كل ما نعلمه أنه قاضي داعش ويرأس الهيئة الشرعية” في التنظيم.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأحد مقتل البغدادي، البالغ من العمر 48 سنة، لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غربي سوريا.

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